Fuerza Popular celebra fallo del TC en favor de Keiko Fujimori: “Se puso fin a años de abuso”

Fuerza Popular saludó la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que deja sin efecto el proceso penal contra su lideresa, Keiko Fujimori, por el denominado Caso Cócteles. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido señaló que el fallo “pone fin a años de abuso” y “confirma que no se cometieron delitos”, resaltando que la investigación fue prolongada, injustificada y motivada políticamente.

El pronunciamiento oficial enfatiza que Fujimori enfrentó “con coraje y dignidad” una década de acusaciones infundadas. “Fue sometida a un proceso construido sobre hechos que nunca constituyeron delito. Lo hizo de pie, dando la cara ante el país, incluso cuando le arrebataron su libertad en tres ocasiones de manera absolutamente injusta e ilegal”, sostiene el comunicado.

“Hoy queda claro que, por más discrepancias que existan, en democracia nunca más se debe intentar destruir a una persona, a una familia o a un partido por razones políticas o ideológicas”, indica el texto difundido en X.

SUSTENTO DEL TC

La resolución del Tribunal Constitucional, emitida el 2 de octubre de 2025, declaró fundada la acción de hábeas corpus presentada por la defensa de Fujimori. Según el fallo, las acusaciones por lavado de activos y organización criminal relacionadas con los aportes de las campañas de 2011 y 2016 eran inválidas, al carecer de sustento jurídico y aplicar figuras penales no vigentes al momento de los hechos.

El máximo intérprete de la Constitución concluyó además que el proceso judicial excedió los plazos razonables y vulneró derechos fundamentales, al imponer restricciones sin motivación clara. En consecuencia, el TC ordenó la nulidad de todas las disposiciones fiscales y judiciales, incluyendo las causas por falsedad y declaración inexacta, y dispuso la reevaluación de la situación jurídica de Keiko Fujimori.