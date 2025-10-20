Cantante de salsa asesinado en el Callao iba a lanzar su próximo tema

La noche de ayer, un cantante de música salsa y una bailarina fueron acribillados por delincuentes mientras realizaban una presentación en un quinceañero en el Callao. El hecho ha generado conmoción en la comunidad artística.

Las víctimas fueron identificadas como Johan Mora, vocalista de la agrupación "La Timbera Orquesta", y Ariana Cañola, bailarina. Según la hermana de Mora, el artista estaba próximo a lanzar un nuevo tema, proyecto que quedó truncado tras el crimen.

"El fin de semana tenía su única presentación y ocurrió lo que nunca debió pasar. Su orquesta ya tenía tres años, contaba con todos los instrumentos y estaba totalmente formada", indicó su familiar.

"Él quería dedicarse a la música o alcanzar algo mucho más grande, pero su sueño se apagó. Iba a sacar un tema, pero no llegó a salir porque lo asesinaron", agregó.

FAMILIA DESCARTA EXTORSIÓN Y CREE QUE FUE UNA CONFUSIÓN

Según su hermana, Mora no tenía problemas previos ni recibía amenazas. El asesinato, aparentemente, no está relacionado con extorsión ni ajustes de cuentas. "Esta situación nos sorprendió. Creemos que fue un error o una confusión", concluyó.