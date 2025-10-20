Este viernes se conocerá sentencia contra Guillermo Bermejo por presunta afiliación terrorista

Este viernes 24 de octubre será un día clave para el congresista Guillermo Bermejo, ya que el Poder Judicial dará a conocer la sentencia en el proceso que enfrenta por el presunto delito de afiliación terrorista. El Ministerio Público ha solicitado 20 años de prisión efectiva para el parlamentario.

De ser hallado culpable, Bermejo quedaría impedido de postular a la presidencia en 2026, debido a la reciente ley aprobada por el Congreso que prohíbe la candidatura de personas condenadas en primera instancia por delitos de terrorismo o afiliación terrorista.

Como se recuerda, Bermejo ha manifestado su intención de participar en las elecciones generales de 2026. Para ello, formó una coalición política denominada “Venceremos” junto al partido Nuevo Perú, que agrupa a figuras como Verónika Mendoza y Vicente Alanoca.

FISCALÍA ATRIBUYE A BERMEJO EL ALIAS DE “EL CHE”

La Fiscalía atribuyó a Bermejo el alias de “El Che”, señalando que entre los años 2008 y 2009 habría viajado a la zona del Vraem para recibir presunto adoctrinamiento terrorista de parte de remanentes de Sendero Luminoso. La decisión judicial definirá si el parlamentario continúa en libertad o inicia una condena por terrorismo.