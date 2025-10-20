Hija de peruana atropellada en Estados Unidos obtiene visa humanitaria para atenderla

La hija de una ciudadana peruana que sufrió un grave accidente en Estados Unidos logró finalmente obtener una visa humanitaria para viajar al país norteamericano y acompañar a su madre, quien continúa internada en delicado estado de salud.

La víctima, Lourdes Mercedes Pariona Moisés, de 54 años, fue atropellada mientras se desplazaba en un scooter eléctrico. El conductor responsable huyó del lugar sin brindarle auxilio, dejándola tendida en plena vía. Desde entonces, permanece hospitalizada en un centro médico de Orlando, Florida, donde lucha por su vida.

Tras varios días de gestiones, la hija y el esposo de Lourdes Pariona lograron obtener el documento migratorio necesario para viajar a los Estados Unidos. Aunque inicialmente enfrentaron dificultades en el trámite, la Cancillería peruana les brindó el apoyo requerido para conseguir la visa humanitaria.

FAMILIA VIAJARÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

La hija de la víctima, junto a su padre, viajará en los próximos días rumbo a Orlando, Florida, para acompañar a Lourdes, quien continúa hospitalizada y sin familiares cercanos en ese país. Según informaron sus parientes, su estado de salud sigue siendo muy delicado y requiere cuidados permanentes.