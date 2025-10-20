Callao: delincuentes incendian negocio de importaciones por presunto cobro de cupos

Un nuevo ataque extorsivo en el Callao generó alarma entre los vecinos del distrito de Bellavista. Delincuentes prendieron fuego a un negocio de importaciones, ubicado en la cuadra 28 de la avenida Colonial, en lo que se presume sería un atentado vinculado al cobro de cupos.

El hecho fue registrado por un video grabado por uno de los residentes de la zona, quien junto a otros vecinos actuó rápidamente para apagar el fuego. Afortunadamente, las llamas no alcanzaron a expandirse y no se reportaron daños materiales de gran magnitud.

Este nuevo incidente mantiene en zozobra a los vecinos, pues hace apenas una semana se reportó un ataque similar contra otro negocio de importaciones en la misma zona. Los comerciantes señalan que la inseguridad se ha incrementado y temen por sus vidas ante el accionar de bandas criminales.

AUTORIDADES INVESTIGAN ATENTADO

La propietaria del local afectado explicó que alquila el inmueble desde hace dos años a una empresa importadora dedicada a la comercialización de diversos productos. El caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional del Perú, que investiga el atentado para determinar si forma parte de una red de extorsionadores que opera en el Callao.