Los Olivos: extorsionadores atacan a balazos empresa de turismo

Los atentados extorsivos en Lima norte no se detienen. Esta vez, una empresa de turismo fue atacada a balazos por presuntos extorsionadores que exigían el cobro de cupos. El hecho ocurrió el último fin de semana en la avenida Tomás Valle, Los Olivos, generando pánico entre vecinos y comerciantes.

Según las cámaras de seguridad de la zona, los delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta y realizaron más de cinco disparos contra la fachada del local antes de huir con rumbo desconocido. Los vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.

De acuerdo con el testimonio de los residentes, este no sería el primer ataque contra la misma empresa. El mes pasado, sujetos armados habrían perpetrado un hecho similar para exigir el pago de una fuerte suma de dinero a cambio de dejarlos trabajar con tranquilidad.

VECINOS EXIGEN MAYOR PATRULLAJE EN LA ZONA

Los comerciantes del sector manifestaron su preocupación ante el aumento de los casos de extorsión y violencia en Lima norte. Aseguran sentirse inseguros y piden a la Policía Nacional y al Serenazgo distrital incrementar el patrullaje durante las noches para prevenir nuevos ataques.