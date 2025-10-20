Breña: "Jalador" de óptica casi acuchilla a extranjero en plena vía pública

En el distrito de Breña, dos presuntos "jaladores" de ópticas desataron el terror tras protagonizar un enfrentamiento a plena luz del día, en una presunta disputa por los clientes de la zona.

El hecho ocurrió el último viernes 17 de octubre en la cuadra 4 de la avenida Tingo María. Ambos sujetos se envolvieron en una pelea por los clientes de la zona, cuando uno de ellos no dudó en sacar un cuchillo y derribar a su adversario.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se puede observar cómo el iracundo sujeto con cuchillo en mano acorrala al otro "jalador" hasta derribarlo, haciendo el ademán de apuñalarlo en todo momento. Afortunadamente, la situación no terminó en tragedia.

PRESUNTA XENOFOBIA

En declaraciones para 24 Horas, el agraviado, quien es de nacionalidad venezolana, indicó que el sujeto que lo atacó lo hizo por pura xenofobia: "Yo soy venezolano y él es peruano. Esa persona vino directamente con el cuchillo a agraviarme por eso, yo estaba trabajando tranquilo en mi negocio y él vino a agraviarme, a intentar matarme", sostuvo.