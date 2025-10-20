Velan restos de mujer asesinada durante ataque a combi en Lurín

Familiares y amigos velan los restos de Madeleine Damiano, la segunda víctima del ataque armado contra una combi en Lurín, ocurrido la semana pasada. La mujer recibió varios impactos de bala durante el violento atentado perpetrado por presuntos extorsionadores.

Tras ser herida de gravedad, Damiano fue trasladada de emergencia al Hospital de Villa El Salvador, donde permaneció varios días luchando por su vida. Sin embargo, falleció el último fin de semana debido a la gravedad de las lesiones. La víctima deja cuatro hijos, dos de ellos menores de edad.

Su hermana exigió justicia y pidió que la muerte de Madeleine no quede impune. “Fueron directamente a matar al chofer, ella solo venía como pasajera”, declaró. “El dolor de mis sobrinos no se puede describir, por eso pedimos que se haga justicia”, añadió.

TENÍA SUEÑOS DE MIGRAR CON SUS HIJOS

La familia relató que Madeleine planeaba viajar al extranjero en busca de un futuro más seguro para sus hijos. “Ya estaba a punto de comprar su pasaje por el tema de la inseguridad”, contó su hermana, Silvana Tomaylla, quien además pidió el apoyo de la ciudadanía. Las personas de buen corazón que deseen colaborar pueden comunicarse al número 941 338 440 a nombre de Silvana Tomaylla.