Asesinan a cantante y bailarina durante fiesta en Callao

Una noche que prometía ser de celebración terminó en tragedia en la provincia constitucional del Callao. El cantante Johan Sebastián Mora Castro, de 28 años, y la bailarina Ariana Alexa Cañola Barriga, de 19, fueron asesinados a balazos mientras se presentaban en un evento musical en la madrugada de este sábado. El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 a.m. durante una fiesta organizada por la hija del cantante, cuando individuos aún no identificados abrieron fuego contra los artistas.

Ataque letal durante espectáculo en Queen Samira

Tras el ataque, ambos artistas fueron trasladados de emergencia al hospital Al Ceder, ubicado en el asentamiento Francisco Bologna de Sarita Colonia. Lamentablemente, llegaron sin signos vitales y fueron declarados fallecidos al ingresar al nosocomio. La noticia causó consternación en la comunidad musical, y la agrupación La Makina Timbera manifestó su dolor y repudió el ataque, señalando que sus colegas “solo se dedican a la música y no hacen daño a nadie”.

Este caso vuelve a poner en evidencia la situación de inseguridad que enfrentan los músicos en el Callao. En el pasado, otros grupos musicales han denunciado agresiones y extorsiones, algunas de ellas con consecuencias fatales. Las familias de las víctimas exigen justicia y apoyo de las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables.

Por el momento, el incidente se encuentra bajo investigación por parte de la policía y la fiscalía local, que analizan los móviles del ataque y buscan identificar a los perpetradores. Las autoridades han prometido mantener informada a la ciudadanía sobre cualquier avance en el caso que ha conmocionado al ámbito artístico y a la comunidad del Callao.