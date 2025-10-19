Extorsión en el Rímac: dueño de pollería teme por su vida tras recibir nuevos videos intimidatorios

El propietario de una conocida pollería en el distrito del Rímac atraviesa nuevamente momentos de angustia. Luego de recibir nuevos mensajes y videos intimidatorios, denunció que su primera denuncia por extorsión fue archivada por la Fiscalía, pese a haber presentado evidencias contundentes, como llamadas, grabaciones y amenazas. Al intentar presentar una nueva denuncia, afirma que las autoridades no se la aceptaron.

“Los Injertos del Rímac” estarían detrás de las nuevas amenazas

Los delincuentes exigen 20 mil soles de pago inicial y 5 mil soles mensuales para no atentar contra la vida del empresario ni la de sus trabajadores. En los videos se escucha a un sujeto —aparentemente extranjero— identificarse como integrante de la organización criminal “Los Injertos del Rímac”. “Si no te alineas con la batería, voy a empezar a disparar. Te tengo vigilado las 24 horas”, advierte el extorsionador en uno de los audios enviados al comerciante.

El dueño del local relató que el negocio da trabajo a unas quince familias, entre cocineros, mozos, panaderos y personal de seguridad, quienes viven atemorizados por las constantes amenazas. “Nos han intimidado de mil maneras. Si esto sigue así, todos nos quedaremos sin trabajo”, expresó el empresario con evidente frustración.

La situación se complica por la falta de respuesta de las autoridades, según indicó el afectado. A pesar de las pruebas entregadas, ni la Fiscalía ni la unidad especializada en secuestros y extorsiones han actuado con rapidez. “Extorsionan a todos: al que vende pollo, al que vende ceviche o hamburguesas. Nadie está a salvo”, lamentó.