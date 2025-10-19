Denuncian que organización criminal "Los Pepes SJL" extorsiona a fiscal por investigar a banda "Los Chukys"

La Fiscal Provincial Titular Margarita Haro Pinto es víctima de actos de extorsión, presuntamente cometidos por la organización criminal "Los Pepes SJL", así lo informó este sábado el Ministerio Público – Distrito Fiscal de Lima Este.

Según detalló la institución, la magistrada recibió mensajes extorsivos en los que se le exigía apartarse del proceso penal seguido contra los presuntos integrantes de la banda "Los Chukys de Juan Pablo II", bajo amenaza de atentar contra su seguridad personal.

Respaldo y condena del MP

A través de un comunicado, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este condenó "enérgicamente cualquier intento de amedrentamiento o interferencia en el ejercicio autónomo de la función fiscal", y expresó su "respaldo absoluto a la fiscal Haro Pinto".

Prisión preventiva para "Los Chukys"

El caso que investiga su despacho permitió obtener 18 meses de prisión preventiva contra siete presuntos miembros de "Los Chukys", acusados de delitos como extorsión agravada y tenencia ilegal de armas.

Líder sería 'El Colocho' y dan parte a PNP

La organización criminal "Los Pepes SJL", señalada como presunta autora de estas amenazas, tendría como cabecilla al delincuente conocido como 'El Colocho'. El Ministerio Público precisó que los hechos de extorsión fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las autoridades competentes.