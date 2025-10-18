La Victoria: incendian negocio y piden 50 mil soles de cupo a dueños

El terror volvió a apoderarse de La Victoria. Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que un extorsionador prende fuego al frontis de un negocio de exportaciones ubicado en la avenida Parinacochas. Segundos antes, el sujeto fue captado llegando a bordo de una mototaxi, aparentemente coordinando su accionar vía telefónica. Con una botella llena de combustible, roció el líquido inflamable sobre la fachada del local y, tras un primer intento fallido, logró encender las llamas con un fósforo.

El hecho ocurrió el pasado jueves y, según los propietarios, se trata del sexto ataque perpetrado por la misma banda de extorsionadores que desde hace meses les exige el pago de 50 mil soles a cambio de no atentar contra su negocio. “Nos vienen extorsionando hermano, ya vamos como un mes y medio denunciando, pero la Policía lo único que nos dice es que arreglemos, que les demos su propina para estar tranquilos”, denunció uno de los empresarios afectados.

Los dueños de la importadora señalan además una grave irregularidad: cada vez que acuden a la comisaría de Apolo para formalizar una nueva denuncia, los delincuentes parecen enterarse de inmediato. “No sé cómo consiguen nuestro número, pero nos escriben por WhatsApp diciéndonos el día, la hora y hasta con qué color de ropa fuimos a denunciar. Es como si les pasaran la información”, reveló el comerciante.

SOLICITAN MAYOR SEGURIDAD

Ante la falta de resultados y el temor constante, los empresarios han decidido no ceder ante las extorsiones. Han contratado seguridad privada y reforzado la vigilancia con cámaras en todo el perímetro del negocio, mientras exigen a las autoridades una investigación profunda sobre las presuntas filtraciones dentro de la Policía Nacional.