SJM: asesinan a mujer de 25 balazos y dejan una rosa junto a su cadáver

Una joven de nacionalidad venezolana fue asesinada la noche del jueves en la calle Las Retamas, en la Asociación Buenos Aires de San Juan de Miraflores. El cuerpo de Valeria Andreina Suárez fue hallado sobre el pavimento, con varios impactos de bala y una rosa colocada cuidadosamente a su lado, un detalle que la Policía Nacional considera una posible “firma” de sus atacantes.

Según testigos, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y abrieron fuego sin mediar palabra, para luego huir a toda velocidad con dirección a la curva de Cocharcas. Los vecinos solo alcanzaron a escuchar los disparos y ver cómo los agresores se perdían entre las calles oscuras y sin vigilancia del sector.

Horas después, familiares y allegados de Valeria llegaron hasta el lugar, visiblemente consternados. Prefirieron no brindar declaraciones a la prensa, mientras los peritos de criminalística y agentes de la Policía Nacional acordonaban la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

AJUSTE DE CUENTAS

Las autoridades no descartan un ajuste de cuentas vinculado a bandas criminales, debido a la forma en que se ejecutó el ataque y la presencia de la flor junto al cuerpo. Los vecinos del lugar exigieron mayor presencia policial, denunciando que la zona se ha convertido en un punto recurrente de robos y actos violentos.