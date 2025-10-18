San Juan de Lurigancho: capturan a delincuente tras robar en botica

Un sujeto fue detenido tras ser captado robando repetidamente en una misma botica ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron al hombre en al menos tres oportunidades distintas, llevándose productos de uso personal como cremas dentales y artículos de higiene sin mostrar el menor reparo.

Según los registros, el primer hurto ocurrió alrededor de las 2:54 de la tarde del jueves 16 de octubre, cuando el individuo, vestido con un polo celeste, ingresó al local y sustrajo varios productos de los estantes. Apenas media hora después, el mismo sujeto regresó —esta vez a las 3:20 p.m.— para llevarse más artículos, provocando la indignación del personal, que incluso le arrojó un banco de plástico en un intento desesperado por detenerlo.

En otro momento, con una polera gris, el ladrón volvió a ingresar a la botica, repitiendo el robo con total descaro mientras los trabajadores atendían a otros clientes. Tras ser reconocido por los empleados, huyó del lugar, pero fue interceptado minutos después por agentes del Serenazgo y del Escuadrón de Emergencia Este 1 de la Policía Nacional.

SUJETO ADMITIÓ SU DELITO

El sujeto fue identificado como Ronaldo Rodolfo Ramos Ramos, de 24 años, quien admitió haber cometido el robo no solo en esa botica, sino también en otros establecimientos de la zona. Las autoridades confirmaron que Ramos ya registra antecedentes por hurto en lo que va del año y fue trasladado a la comisaría de Bayóvar para las diligencias correspondientes.