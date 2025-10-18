Puente de la Paz presenta vibraciones en baldosas a dos meses de su inauguración

A menos de dos meses de su inauguración, el Puente de la Paz, que conecta los distritos de Miraflores y Barranco, vuelve a generar polémica. Un video viral en redes sociales muestra cómo una loseta vibra al ser pisada, lo que ha causado preocupación entre los vecinos y transeúntes que frecuentan la zona.

El gerente de Infraestructura Pública de Miraflores, Dante Abrill, informó que la Municipalidad ya tomó conocimiento del hecho y ha solicitado la intervención de especialistas. “Hemos visto el video, no sabemos las condiciones de velocidad del mismo, sin embargo, es una alerta para tomar acciones en caso exista algún desperfecto o deficiencia”, declaró.

Durante la inspección realizada en el lugar, se comprobó la zona donde fue grabado el video, evidenciando una ligera vibración en una de las baldosas. Abrill precisó que todos los elementos del puente están sujetos a cierto movimiento menor, pero serán los especialistas quienes determinen si es necesario realizar correcciones estructurales.

TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO

Asimismo, el funcionario se refirió a otro hecho que generó alarma entre los vecinos: un aparente desprendimiento de tierra en la parte inferior del puente. En ese sentido, aclaró que se trata de trabajos de acondicionamiento para la construcción de un muro de protección que refuerce la base de la estructura.