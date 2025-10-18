Chorrillos: rescatan a joven que fue secuestrado por delincuentes

Un agente de tránsito logró frustrar el secuestro de un joven de 30 años que había sido retenido por tres delincuentes que simulaban operar un taxi colectivo. La víctima abordó el vehículo en San Luis, donde fue amenazada con armas de fuego por el conductor y dos falsos pasajeros, quienes le exigieron transferencias bancarias por más de 20 mil soles.

El rescate ocurrió en Surco, cuando el agente policial detuvo la unidad tras notar una maniobra temeraria. Desde el asiento trasero, el joven logró llamar su atención con señas, lo que desató una persecución que se extendió por varios distritos. Los delincuentes intentaron huir, pero fueron perseguidos hasta Chorrillos, donde abandonaron el vehículo para escapar a pie.

Durante la intervención, el policía logró reducir a Daniel Franco Agños Martínez, de 31 años, quien fue arrestado en flagrancia. La unidad en la que se desplazaban tenía una placa falsa y había sido reportada como robada en septiembre pasado en Breña. En el operativo también se halló un arma de fuego utilizada por los implicados.

INVESTIGACIONES EN CURSO

La jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial, Rocío Mayhua, informó que el detenido enfrentará cargos por secuestro, tenencia ilegal de armas, receptación de vehículos y robo agravado. El joven secuestrado logró ponerse a salvo y reencontrarse con sus padres, tras vivir momentos de terror en manos de los delincuentes.