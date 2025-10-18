Ricardo Valdés sobre estado de emergencia: “No tiene sentido si no viene acompañado de un plan de operaciones”

Según explicó el exviceministro del Interior, los estados de emergencia no garantizan resultados si no se sustentan en una estrategia operativa clara.

El flamante presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que el Gobierno declarará en estado de emergencia a Lima Metropolitana debido al incremento de la criminalidad. Según indicó, la decisión busca responder a la demanda ciudadana de mayor seguridad, pero aclaró que esta vez la medida no será “una declaratoria etérea”, sino que estará acompañada de acciones concretas y evaluadas técnicamente.

Álvarez precisó que el Gabinete Ministerial se encuentra en sesión permanente para definir un paquete de medidas de corto y mediano plazo. “Tiene que venir acompañado de un conjunto de acciones concretas y eficaces. El presidente nos ha encomendado someterlas a debate técnico en el menor tiempo posible”, afirmó.

Sin embargo, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, advirtió que los estados de emergencia no garantizan resultados si no se sustentan en una estrategia operativa clara. “No tienen sentido si no vienen acompañados de un plan de operaciones previamente elaborado, con información sólida y objetivos definidos”, señaló. También advirtió que la medida podría estar orientada al control de posibles protestas, considerando que implicaría restricciones al libre tránsito y reunión.

COORDINAN SOBRE SEGURIDAD

Mientras tanto, altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional llegaron hasta la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el jirón Carabaya, para coordinar las nuevas políticas de seguridad. La ciudadanía permanece a la expectativa de los anuncios oficiales, en medio de una creciente sensación de inseguridad que golpea a toda la capital.