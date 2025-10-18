Villa El Salvador: obrero es asesinado a balazos cuando se dirigía a su trabajo

Leoncio García, padre de familia de 56 años, fue interceptado por dos sicarios a bordo de una motocicleta cuando salía de su vivienda rumbo a su centro laboral.

Cuatro disparos acabaron con la vida de Leoncio García Nunta, un obrero de 56 años, en Villa El Salvador. El crimen ocurrió minutos después de las seis de la mañana, cuando el trabajador salía de su casa, ubicada en el asentamiento humano Chavín de Huántar, rumbo a su centro de labores. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon sin mediar palabra.

Cámaras de seguridad captaron a los asesinos merodeando por la zona durante varios minutos antes del ataque. Tras el crimen, los vecinos acudieron de inmediato a auxiliar a la víctima, mientras se escuchaban gritos de desesperación. Gravemente herido, García fue trasladado al hospital de emergencias de Villa El Salvador, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después.

Los vecinos del sector lo recuerdan como un hombre trabajador, tranquilo y sin enemigos. “Se iba a trabajar, vino una moto con dos sicarios y lo mataron. No tenía problemas con nadie”, lamentó una vecina. La víctima deja en la orfandad a tres hijos, mientras su esposa atraviesa un delicado estado de salud.

DILIGENCIAS EN CURSO

Los peritos de criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, mientras los familiares exigieron justicia. Los vecinos piden mayor presencia policial en la zona, ya que los hechos de violencia y extorsión se han vuelto frecuentes. “Nos sentimos desprotegidos, ya estamos cansados de tantos asesinatos”, expresó una pobladora entre lágrimas.