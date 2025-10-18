San Isidro: transeúntes heridos tras despiste de auto se encuentran fuera de peligro

Un violento accidente de tránsito se registró al mediodía de este viernes en la avenida Paseo de la República, en el distrito de San Isidro. Eran las 12:04 p.m. cuando un automóvil negro perdió el control e impactó contra una motocicleta y dos vehículos estacionados frente a un colegio, generando momentos de pánico entre los transeúntes.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el auto avanzó a gran velocidad y chocó primero contra una motocicleta que se encontraba cubierta, luego contra otra moto en movimiento, un Volkswagen rojo y un segundo vehículo oscuro. El impacto provocó daños materiales considerables en la zona.

El coordinador de Rescate de la Municipalidad de San Isidro, Carlos Díaz, explicó que el golpe lanzó al motociclista hacia la vereda y desplazó a otro conductor que revisaba su vehículo. “El motorizado presentó contusiones en la cabeza y piernas, mientras que el conductor del Volkswagen sufrió un corte en la ceja izquierda”, detalló el funcionario.

ESTÁN FUERA DE PELIGRO

Afortunadamente, ambas personas resultaron fuera de peligro y fueron atendidas rápidamente por el equipo de rescate municipal. Según las autoridades locales, en lo que va del año la unidad de emergencias de San Isidro ha atendido más de 2,000 incidentes entre accidentes de tránsito, urgencias médicas y rescates en la vía pública.