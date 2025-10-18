Confirman muerte de madre de familia: ya son tres los fallecidos por ataque a combi en Lurín

El Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (Heves) comunicó este sábado el fallecimiento de la madre de familia, quien se encontraba en estado muy reservado luego de recibir impactos de arma de fuego durante el ataque a una combi la noche del jueves 16 de octubre, en Lurín.

De acuerdo a la institución, la mujer fallecida identificada como Madeleyne Damiano, de 47 años, se produjo "debido a un paro cardiorrespiratorio, como consecuencia de su grave estado de salud".

La víctima era copiloto de la unidad de transporte público que conducía el también fallecido Yorber Romero Salazar, acribillado junto a su cobradora durante el atentado perpetrado en la Av. Lima. El violento ataque dejó múltiples víctimas, incluyendo a Damiano quien sucumbió a sus heridas después de dos días de lucha por su vida en el Heves.

Situación de otros heridos

Con respecto a los otros dos pacientes heridos, una mujer de iniciales V.E.S. de 48 años continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos del Heves, con evolución estacionaria y mantiene pronóstico reservado.

Mientras tanto, un joven de 25 años con iniciales D.A.H. fue derivado al Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, donde según el último reporte del HEVES se encontraba "estable" pese a presentar heridas por arma de fuego.