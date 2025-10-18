¡Atención, motociclistas! Aplicarán multas por no usar chaleco distintivo y casco certificado desde noviembre

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que las sanciones por incumplir el uso de chalecos distintivos y cascos de seguridad en motociclistas se aplicarán desde el 17 de noviembre en zonas declaradas en estado de emergencia.

La medida fue establecida mediante las Resoluciones Directorales 012-2025-MTC/15 y 018-2025-MTC/15, que definen las especificaciones técnicas de estos implementos de seguridad. El MTC busca reforzar la seguridad vial y ciudadana en contextos críticos, facilitando la labor de identificación que realiza la Policía Nacional del Perú.

Sanciones por chalecos distintivos

Las infracciones por no portar el chaleco distintivo (código G.68) o por impedir la visibilidad de la placa consignada (código G.69) serán multadas con S/ 428 (8% de la UIT), implicarán 20 puntos en el récord del conductor y la retención del vehículo.

Normativa para cascos de seguridad

Respecto al casco de seguridad, conductores y acompañantes deberán portar cascos certificados según las especificaciones técnicas establecidas. Los conductores adicionalmente deberán usar anteojos protectores transparentes cuando el casco no tenga protector cortaviento o la motocicleta carezca de parabrisas. Las sanciones por este concepto también ascenderán a S/ 428, pero acumularán 40 puntos en el récord del conductor.

¿Desde cuándo aplican sanciones?

Para los cascos de seguridad, las sanciones se aplicarán desde el 18 de noviembre en zonas bajo estado de emergencia y desde el 18 de diciembre en el resto del país. El MTC dispuso estos periodos de implementación progresiva para permitir la adecuación de los conductores a las nuevas especificaciones técnicas establecidas en las resoluciones directorales.