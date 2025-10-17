Extorsionadores vuelven a amenazar a empresario del Rímac: "No tengo apoyo de las autoridades"

Un empresario del rubro de restaurantes en el distrito del Rímac vive momentos de temor tras ser nuevamente víctima de extorsionadores que se identifican como 'Injertos del Rímac', quienes le exigen una alta suma de dinero.

La víctima recordó que en mayo denunció a esta misma banda por exigirle 30 mil soles como cuota inicial y 10 soles diarios para no atentar contra sus trabajadores. Ahora los criminales le exigen el pago de 20 mil soles de cuota inicial y un pago de 5 mil soles mensuales.

Cinco meses después, al acercarse a la comisaría para presentar una nueva denuncia, se encontró con que su caso había sido archivado por falta de pruebas y que no podían atenderlo porque la encargada de su caso anterior no se encontraba.

FALTA DE APOYO

“No tengo apoyo de las autoridades”, expresó el empresario, quien aseguró que no puede cerrar su negocio ya que 10 familiares dependen de él. Por ello, anunció que tomará medidas como contratar seguridad privada para proteger su local y a su personal.