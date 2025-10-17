Fiscalía solicita detención preliminar de policías implicados en muerte de Eduardo Ruiz

La Fiscalía solicitó la detención preliminar de los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra, ambos miembros de la Policía Nacional, investigados por el delito de homicidio calificado de Eduardo Ruiz, quien falleció tras recibir un disparo durante la movilización social del pasado 15 de octubre.

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, encargada del caso, indicó que la medida busca asegurar la presencia de los agentes mientras continúan las investigaciones.

JÓVENES DETENIDOS

En tanto, los 11 jóvenes detenidos durante la marcha del 15 de octubre continúan detenidos en la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional.