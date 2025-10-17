Caso Eduardo Ruiz: testimonios de policías involucrados en su muerte durante manifestaciones

La Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos mantiene bajo investigación los disparos efectuados por los suboficiales de tercera Luis Magallanes y Omar Saavedra Bautista el pasado 15 de octubre en la Plaza Francia, hechos que culminaron con la muerte del cantante urbano Truko.

Según declaraciones del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, ambos efectivos fueron captados en imágenes disparando durante el operativo. Saavedra Bautista ya fue identificado y detenido por la División de Homicidios, mientras Magallanes permanece bajo custodia junto a él.

TESTIMONIOS

En su versión inicial, Magallanes indicó que se encontraba realizando tareas de apoyo y seguridad en el marco de la marcha. Al finalizar su turno, aseguró que se dirigía a retirar su arma de fuego del vehículo, cuando fue acometido por una multitud de 40 a 50 personas. Según su relato, realizó un disparo al piso como medida de defensa, pero fue seguido y golpeado más adelante, siendo despojado de su pistola Taurus calibre 9 mm Parabellum, coincidente con los casquillos hallados en la escena.

Por su parte, Saavedra afirmó que su labor consistía en prevención, seguridad y mantenimiento del orden público, y que recibió instrucciones a través de un documento del grupo de WhatsApp de su división para acudir al operativo sin armamento, junto a su equipo de trabajo. Según su testimonio, al escuchar el disparo de Magallanes se acercó a la multitud y efectuó un disparo disuasivo al aire, sin percatarse inicialmente de la gravedad de la situación. Posteriormente buscó a Magallanes para verificar su estado y también realizó un único disparo con su arma particular.

Hasta el momento, en la escena se encontraron cinco casquillos, incluyendo el que fue recogido tras la necropsia de ley. La Fiscalía ha presentado una solicitud de detención preliminar judicial para ambos policías, mientras se esclarecen las circunstancias de la muerte del artista urbano y se determina la responsabilidad de cada efectivo.