Piden cierre del Centro Histórico de Lima ante protestas: medida afectaría al turismo y comerciantes

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó al presidente de transición José Jerí la implementación de dispositivos legales y operativos policiales para garantizar la seguridad en el centro histórico de la ciudad, ante la posibilidad de nuevas manifestaciones en los próximos días.

“Le pido de manera cordial que disponga un operativo, un marco policial correspondiente para que se cierre el centro de la ciudad hasta que se retome el control”, afirmó Reggiardo, quien fundamenta su pedido en un acuerdo del Concejo Metropolitano de febrero de 2023, que declara la intangibilidad del centro histórico frente a concentraciones públicas que pongan en riesgo la zona.

El cierre propuesto afectaría las principales avenidas del centro, incluyendo Alfonso Ugarte, Grau y José de Rivera y Dávalos, impidiendo el tránsito hacia Palacio de Gobierno y el Congreso de la República, así como las concentraciones previas en la Plaza San Martín.

MEDIDA RECIBE RESPALDO

La medida recibió el respaldo de algunos representantes del sector comercio. Salvador Odé, del Jirón de la Unión, consideró que la restricción es una forma de proteger la zona histórica. Sin embargo, otros comerciantes expresaron su desacuerdo, señalando que la medida afectaría negativamente la actividad comercial y que se trata de un cierre excesivo, con presencia masiva de policías.