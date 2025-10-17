Reportan movimiento en un bloque de vidrio del puente Miraflores-Barranco

A pocos meses de su inauguración, usuarios de redes sociales alertaron sobre un movimiento inusual en uno de los bloques de vidrio del puente turístico que conecta Miraflores con Barranco. En el video publicado, se observa cómo el bloque se desplaza ligeramente al caminar sobre él, a diferencia de los demás paneles del puente.

Ante ello, la Municipalidad de Miraflores indicó que, en una primera inspección, no se ha podido detectar el problema.

Según Daniel Abrill, gerente de infraestructura pública de la comuna, un especialista realizará una revisión detallada la noche de este viernes para determinar la causa del movimiento.

OBRAS EN LA BAJADA ARMENDÁRIZ

Por otro lado, respecto a los recientes desprendimientos de geomallas en la zona, Abrill aclaró que estos se deben a trabajos realizados en la bajada Armendáriz para construir un muro de contención, que busca evitar futuros desprendimientos de elementos del acantilado.