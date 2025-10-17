Caída del dólar en Perú: la guerra comercial de Trump con China sería la principal causa

En las últimas semanas, el tipo de cambio en el Perú ha mostrado una tendencia descendente. El dólar estadounidense, que antes se cotizaba entre S/ 3.50 y S/ 3.54, ahora fluctúa entre S/ 3.37 y S/ 3.40, alcanzando su nivel más bajo en meses. Según explicó el economista Jorge González Izquierdo, esta caída no se debe a factores internos, sino a recientes acontecimientos económicos y políticos ocurridos en Estados Unidos.

De acuerdo con el especialista, las declaraciones y decisiones del presidente estadounidense Donald Trump han generado turbulencia en los mercados internacionales. “Tiene su explicación en eventos que han pasado en Estados Unidos, no en el Perú. Trump amenazó a China con aplicar aranceles del 100%, lo que provocó una caída en los mercados de acciones”, señaló González Izquierdo, resaltando además que, este escenario debilitó la moneda norteamericana, fortaleciendo al sol peruano frente al dólar.

EL ORO Y EL COBRE GANAN TERRENO

El temor y la incertidumbre en los mercados han llevado a muchos inversionistas a refugiarse en los metales preciosos, principalmente el oro, considerado un activo seguro frente a las fluctuaciones económicas. “Trump pone aranceles, después los quita, vuelve a ponerlos y los quita otra vez. Eso crea inestabilidad y la gente se refugia en el oro”, sostuvo el economista, quien además indicó que el cobre ha seguido un comportamiento similar.

La fortaleza del sol peruano, impulsada por la depreciación global del dólar y el alza de los metales, podría traer consecuencias mixtas. Por un lado, abarata los productos importados; pero, por otro, afecta las exportaciones, pues reduce la competitividad de los productos nacionales en el mercado internacional. González Izquierdo advierte que, mientras persistan las políticas comerciales agresivas del gobierno estadounidense, el tipo de cambio continuará mostrando volatilidad.