Transportistas de VES y Lurín salen a protestar tras asesinato de chofer

Una vez más, la violencia golpea a los transportistas. Yhorbel Romero Salazar, ciudadano venezolano de 42 años que recién iniciaba su labor como conductor de combi en la ruta Villa El Salvador–Lurín–Villa María del Triunfo, fue asesinado a balazos por dos delincuentes que lo emboscaron mientras trasladaba pasajeros. Tres personas resultaron heridas durante el ataque.

Entre los afectados se encuentra Madeleyne Damiano, de 47 años, quien iba de copiloto y recibió un disparo directo en el cráneo. Su estado es sumamente crítico, y lucha por su vida en el hospital de emergencias de Villa El Salvador.

Otro de los heridos es Dante Aguilar, contador de 25 años, que fue atacado mientras viajaba en la parte posterior del vehículo. Según el centro de salud, una tercera persona, una mujer de 48 años, también resultó herida y permanece con pronóstico reservado.

PROTESTAS

El crimen provocó que transportistas de Villa El Salvador y Lurín salieran a las calles a protestar contra la inseguridad. Denunciaron que los extorsionadores que operan bajo la banda criminal “El Clan del Norte” les cobran diariamente entre 10 y 20 soles por cubrir la ruta, mientras la Policía no garantiza la seguridad.