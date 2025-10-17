Banda criminal exige 50 mil soles a empresa importadora en La Victoria

Los ataques extorsivos contra empresarios continúan en la capital. En el distrito de La Victoria, un delincuente detonó un explosivo frente al local de una importadora como parte de una amenaza para exigir el pago de 50 mil soles como cupo.

Según los propietarios, su negocio viene siendo blanco de una peligrosa banda de extorsionadores que lo ha atacado hasta en seis ocasiones. Entre los atentados registrados figuran disparos contra la fachada del local y explosiones provocadas con dinamita.

Los empresarios indicaron que, pese a haber presentado varias denuncias ante la comisaría de Apolo, cada vez que acude a la Policía recibe nuevas amenazas. Según su relato, después de salir del recinto policial, le llaman para decir que se vengarán por haber denunciado. Sospechan que la información es filtrada presuntamente por policías a los criminales.

Ante la falta de resultados, los propietarios del negocio se han visto obligados a contratar seguridad privada y a instalar cámaras de videovigilancia de alta tecnología. Estas han registrado varios ataques, el más reciente ocurrido la madrugada del jueves, cuando un sujeto llegó en moto y dejó un explosivo en la puerta principal antes de huir.

EMPRESARIOS EXIGEN INTERVENCIÓN POLICIAL

Los dueños del establecimiento piden una respuesta inmediata por parte de la Policía Nacional del Perú, ante las constantes amenazas de la banda criminal que exige sumas millonarias a cambio de “protección”. Los empresarios aseguran que temen por su seguridad y la de sus familias.