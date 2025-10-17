Rímac: Jóvenes protestan exigiendo liberación de detenidos durante marchas

Decenas de jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarios, llegaron hasta los exteriores de la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú (PNP), ubicada en el distrito del Rímac, para exigir la liberación inmediata de 11 personas detenidas durante las protestas del pasado miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima.

Horas antes, la congresista Ruth Luque acudió a la dependencia policial para verificar la situación de los manifestantes arrestados. La parlamentaria informó que, en las próximas horas, tres jóvenes de la denominada “Generación Z” serían liberados tras concluir las diligencias correspondientes.

PADRES DE FAMILIA RECHAZAN DELITOS IMPUTADOS A SUS HIJOS

Hasta la sede policial también arribaron madres y familiares de los detenidos, entre ellos la madre de Nelson Iván Morey. “Estoy esperando que salga mi hijo; me dijeron que están haciendo las últimas diligencias. Mi hijo tiene que quedar libre porque no hay pruebas de algún delito en su contra”, expresó la mujer visiblemente preocupada.

Otro de los casos es el de Diego Echavarría, quien, según su familia, habría sido golpeado por agentes policiales durante su detención. “La Policía ya emitió su informe y está en manos del fiscal decidir la liberación de mi hijo. Hasta ahora no hemos podido verlo”, declaró su padre.

Familiares y amigos de los detenidos esperan que durante la noche todos los manifestantes recuperen su libertad. En tanto, los colectivos juveniles que se mantienen en los alrededores del recinto policial portan pancartas y corean consignas exigiendo justicia y respeto a los derechos de los detenidos.