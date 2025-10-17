Altos mandos de las FF. AA. y PNP llegan a Palacio tras anuncio de estado de emergencia en Lima

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general del Ejército David Ojeda, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, llegaron a Palacio de Gobierno para reunirse con el nuevo gabinete ministerial, luego del anuncio del Ejecutivo del estado de emergencia en la capital debido al incremento de la criminalidad.

En el marco de estas disposiciones, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló que el gabinete se encuentra en sesión permanente con el objetivo de definir los lineamientos del estado de emergencia. Entre las medidas que se evalúan, no se descarta la implementación de un toque de queda en todos los distritos de Lima Metropolitana.

El anuncio de la medida fue realizado anoche por el premier Álvarez, quien aseguró que estará acompañada de acciones concretas para enfrentar la inseguridad ciudadana que golpea principalmente al transporte público. El titular de la PCM anunció que, en las próximas horas, el Ejecutivo dará a conocer el paquete completo de medidas que formarán parte del estado de emergencia.

UN ESTADO DE EMERGENCIA CON UN ENFOQUE DISTINTO

El gobierno ha indicado que esta será una estrategia diferente a las aplicadas durante la gestión de Dina Boluarte No obstante, el anuncio ha generado rechazo en parte de la ciudadanía y entre especialistas, quienes sostienen que en anteriores ocasiones estas medidas no lograron resultados. Pese a las críticas, el premier Ernesto Álvarez reafirmó que esta vez se buscará aplicar un plan integral que permita recuperar la seguridad en Lima Metropolitana.