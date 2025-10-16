Panamericana Televisión inicia una nueva era

La histórica señal de Panamericana Televisión marcó un hito en su aniversario número 66 al iniciar una nueva etapa con nuevos propietarios. La productora peruana Susana Umbert, en sociedad con el Grupo Paltarumi, liderado por Jimmy Pflücker y Enrique Franco, adquirieron la totalidad de las acciones del canal.

La compra se concretó este 16 de octubre al mediodía, en presencia del representante legal del canal y del gerente general, Leonardo Bigott.

Susana Umbert cuenta con una vasta experiencia en producción de programas y su familia también ha sido parte de la historia de la televisión en el Perú.

RECUPERAR EL LIDERAZGO

En sus primeras declaraciones, Umbert señaló que su objetivo es recuperar el liderazgo que Panamericana tuvo en el pasado, modernizar la propuesta del canal y volver a acercar la televisión a la audiencia.