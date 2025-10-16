¡EXCLUSIVO! Más policías de la Dirincri participaron en marcha del 15 de octubre

En exclusiva, 24 Horas Edición Central reveló que varios agentes de la División de Investigación Criminal (Dirincri) participaron en la marcha del 15 de octubre en el Centro de Lima, donde decenas de policías y civiles resultaron heridos.

Según la lista oficial de efectivos lesionados, cuatro agentes de la Dirincri estuvieron presentes en las manifestaciones. Entre ellos se encuentra el suboficial de tercera Luis Magallanes, quien efectuó un disparo que provocó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz.

Además, las autoridades policiales informaron que un segundo efectivo de la misma unidad fue detenido por presuntamente realizar disparos en inmediaciones de la Plaza Francia, lugar donde ocurrió el ataque contra Ruiz. En la zona se hallaron hasta cinco casquillos de bala, según registros de la Policía.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Por su parte, el Ministerio Público inició una investigación preliminar para determinar responsabilidades en el delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Ruiz, quien falleció tras recibir un disparo en el tórax durante las protestas.