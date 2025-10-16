Policías de civil armados en marcha del 15 de octubre generan polémica y cuestionamientos

La presencia de agentes de la Policía Nacional vestidos de civil y armados durante las manifestaciones del 15 de octubre en el Centro Histórico de Lima ha generado polémica y cuestionamientos sobre la estrategia utilizada para controlar la protesta.

Según el exviceministro del Interior, Ricardo Valdez, estos efectivos no debieron encontrarse en la manifestación si no formaban parte del plan de operaciones oficial. “Los planes de operaciones tienen el propósito de que toda la estrategia de control de multitudes siga un trazo definido, con responsables y distribución adecuada de las fuerzas del orden. Tener a gente externa con otro tipo de instrucción precipita acciones como las ocurridas”, indicó Valdez.

El accionar de estos policías encubiertos, protegidos por agentes uniformados, fue registrado en distintos puntos de la marcha, reprimiendo a manifestantes que expresaban su descontento con la clase política del país. Las imágenes y videos muestran cómo estos efectivos armados actuaban al margen del plan oficial, lo que ha llevado a investigaciones internas.

¿QUIÉN DIO LA ORDEN DE ENVIAR AGENTES EXTERNOS?

Se desconoce quién dio la orden de enviar agentes externos armados a la marcha, pero Valdez señaló que se han apartado de sus cargos a varios generales para investigar de manera imparcial los hechos, destacando que órdenes de altos oficiales fuera del plan de operaciones “no se pueden permitir en un comando policial”.

Sobre la participación de unidades específicas, el Grupo Terna, creado en 2003 para seguimiento de posibles actividades criminales comunes, se ha desligado de los hechos. Sin embargo, investigaciones previas, como las de la marcha de 2020 en la que murieron Inti y Bryan, demostraron que agentes de Terna y de Inteligencia han intervenido de manera encubierta en protestas, deteniendo y reprimiendo a manifestantes sin identificación visible.