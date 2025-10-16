Minsa reporta 31 civiles heridos tras marcha del 15 de octubre

El Ministerio de Salud informó que 31 civiles resultaron heridos durante las manifestaciones registradas el miércoles 15 de octubre en el centro de Lima. Entre los afectados se encuentra Luis Robert Reyes Rodríguez, un joven cantante urbano conocido como “Flipown”, quien permanece en coma tras recibir un impacto en la cabeza.

Según relató su cuñado, Emanuel Vásquez, el joven sufrió un traumatismo encéfalo craneano severo producto del impacto de una bomba lacrimógena. Flipown fue trasladado de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, donde su familia denunció demoras en la operación y la falta de insumos médicos.

Otro de los heridos graves es Christian Raymundo Córdova, de 26 años, quien fue impactado en el abdomen por lo que sería un perdigón de goma. Fue auxiliado por paramédicos voluntarios y luego trasladado también al hospital Loayza.

El ministro Quiroz precisó que Christian fue operado por una herida abdominal sin compromiso de órganos vitales, mientras que los demás heridos atendidos presentan contusiones leves y fueron dados de alta.

POLICÍAS HERIDOS

Las manifestaciones del 15 de octubre, convocadas por gremios, sindicatos y colectivos ciudadanos, dejaron además 29 policías lesionados, según reportes del Ministerio del Interior, tras los enfrentamientos ocurridos en el centro de Lima.