Marcha del 15 de octubre: 82 policías resultaron heridos; 22 permanecen internados

Visiblemente afectados, con la cabeza vendada y el rostro ensangrentado, decenas de policías fueron auxiliados y trasladados en ambulancias tras los violentos enfrentamientos registrados en el Centro Histórico de Lima durante las manifestaciones del pasado 15 de octubre.

De acuerdo con fuentes del Hospital Central de la Policía Nacional del Perú (PNP), un total de 89 efectivos resultaron heridos, de los cuales 22 permanecen internados por contusiones en la cabeza y otras lesiones de gravedad. Uno de los agentes llegó inconsciente al nosocomio debido a los golpes que recibió.

El general Máximo Ramírez informó que muchos de los policías presentan diagnósticos de fracturas y conmociones cerebrales, por lo que han recibido entre tres y ocho días de descanso médico. “Hay personal con el labio partido, una señorita policía con el pómulo hinchado por las pedradas que recibió. Es trágico ver cómo llegan nuestros hermanos al hospital”, expresó.

UNIDADES MÁS AFECTADAS

Las unidades más afectadas fueron Servicios Especiales Águila (25 heridos), USE Leopardo (17), USE Centro (13) y la Subunidad de Acciones Especiales Centro (5). También se reportaron lesionados en la Dirincri, con cuatro efectivos heridos.

Entre los policías hospitalizados se encuentra el suboficial de tercera Luis Magallanes, integrante de la Dirincri, quien fue diagnosticado con traumatismo múltiple tras ser agredido en la intersección de las avenidas Abancay y jirón Cusco. Magallanes es el agente que efectuó el disparo contra el joven rapero Eduardo Ruiz Sáenz, actualmente en estado crítico.