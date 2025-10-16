Eduardo Ruiz: realizan vigilia por manifestante asesinado durante marcha en Plaza Francia

Decenas de personas se reunieron este jueves 16 de octubre en la Plaza Francia, en el Centro Histórico de Lima, para despedir a Eduardo Ruiz Sanz, conocido en el mundo urbano como ‘Trvko’, quien falleció tras recibir un disparo de un policía vestido de civil durante las protestas del 15 de octubre contra el Gobierno y el Congreso.

El lugar se llenó de flores, velas y fotografías, mientras los asistentes elevaban oraciones y expresaban mensajes de justicia por la pérdida del joven.

“Pedimos que se haga justicia y que los responsables respondan por este crimen”, manifestaron algunos participantes.

CIVILES Y POLICÍAS HERIDOS

La jornada del 15 de octubre estuvo marcada por movilizaciones masivas, bloqueos y enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú, dejando no solo la trágica muerte de Eduardo Ruiz, sino también decenas de heridos entre manifestantes y agentes policiales.