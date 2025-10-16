Marcha del 15 de octubre: 11 jóvenes continúan detenidos tras las manifestaciones

Veinte personas fueron intervenidas por la Policía Nacional tras la movilización nacional del 15 de octubre, que reunió a gremios, sindicatos y colectivos juveniles en diversas regiones del país. Aunque algunos manifestantes fueron liberados durante las primeras horas de la madrugada, varios jóvenes permanecen detenidos en la División de Asuntos Sociales de la PNP, en el Cercado de Lima.

CASOS

Hasta este jueves, madres y familiares llegaron a la sede policial para exigir información sobre el paradero y la situación legal de sus hijos. Una de ellas, madre de Luis Diego, un joven de 18 años detenido por el presunto delito de alteración del orden público y desacato, aseguró que su hijo participó pacíficamente en la marcha.

Luis Diego, estudiante de psicología en segundo ciclo, habría sido arrestado en medio del caos provocado por los gases lacrimógenos. Otro caso es el de Nelson Iván, estudiante de ingeniería de sistemas de 19 años. Su madre relató que perdió contacto con él la noche del martes.

También permanece bajo custodia una trabajadora de 26 años, quien, según su madre, fue intervenida junto a su pareja mientras se despojaban de una bolsa de basura. La abogada Zoila Yauri, quien asumió la defensa de ambos, indicó que no existen elementos de convicción que sustenten las detenciones.