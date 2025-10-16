Fiscalía recopila cinco cámaras adicionales que registran ataque a manifestante en Plaza Francia

La noche del miércoles 15 de octubre, un joven de 32 años, identificado como Eduardo Ruiz Sáenz, resultó gravemente herido por un disparo en el abdomen en inmediaciones de la Plaza Francia, en el Centro Histórico de Lima, en lo que ahora es investigado como un presunto homicidio.

Según imágenes captadas por cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima, el ataque ocurrió mientras Ruiz se desplazaba por el jirón Camaná. En las grabaciones se observa a un sujeto con mochila y portando un arma de fuego en la mano derecha, quien dispara y cuyo proyectil rebota en el suelo antes de impactar al joven. Testigos que acompañaban a la víctima identificaron al agresor como un policía de civil, quien se encontraba fuera de la multitud de la marcha.

Posteriormente, una segunda persona armada aparece en las imágenes realizando disparos al aire. Tras el ataque, el agresor huyó por la cuadra 10 del jirón Camaná hacia la avenida Uruguay y posteriormente giró hacia Garcilazo de la Vega, dejando caer la funda de su arma, que fue hallada por los manifestantes en la zona.

PRESENCIA DE POLICÍAS DE CIVIL ARMADOS

La Fiscalía de Derechos Humanos llegó horas después al lugar y recopiló registros de al menos cinco cámaras adicionales que documentan el ataque y la huida del agresor, lo que permitirá avanzar en la investigación para determinar responsabilidades. Este hecho se suma a la controversia por la presencia de policías de civil armados durante la marcha.