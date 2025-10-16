Fiscalía busca videos de cámaras de seguridad sobre muerte de manifestante en Centro de Lima

La Fiscalía de Derechos Humanos continúa con las investigaciones tras el asesinato de un manifestante durante las protestas de la “Generación Z”, ocurridas anoche en el Centro de Lima.

La víctima fue identificada como Eduardo Ruiz, de 32 años, quien recibió un disparo en el abdomen efectuado por un sujeto que huyó tras cometer el crimen, tal como ha registrado una cámara de seguridad en la zona.

En horas de la tarde de este miércoles, representantes del Ministerio Público, a cargo del fiscal de derechos humanos Edgar Mendoza, llegaron hasta la cuadra 10 del jirón Camaná, a pocos metros del lugar donde ocurrió el homicidio. Su objetivo fue recabar imágenes de cámaras de seguridad de una cochera cercana que podrían resultar clave para esclarecer los hechos.

FISCALÍA BUSCA IMÁGENES CLAVE PARA IDENTIFICAR AL AUTOR DEL DISPARO

Los fiscales dialogaron con los administradores del establecimiento para obtener las grabaciones y determinar si alguna cámara logró registrar el momento exacto del ataque desde otro ángulo. Las imágenes serán analizadas por peritos para identificar al responsable del crimen.

El acta de levantamiento del cadáver de Eduardo Ruiz señala que el cuerpo presentaba “una herida contusa perforante de forma ovalada”, la cual ingresó a la altura del tórax y le causó la muerte de manera instantánea.

La Fiscalía de Derechos Humanos ha dispuesto la revisión de todas las cámaras del sector y la recopilación de testimonios para ubicar al responsable y determinar si hubo uso indebido de armas de fuego durante la protesta.