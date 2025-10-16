Eduardo Ruiz: Habla amigo de joven que murió durante marcha de la "Generación Z"

La última movilización del colectivo "Generación Z" se enlutó con la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, un joven de 32 años quien perdió la vida la noche del último miércoles 15 de octubre, cuando participaba de las manifestaciones.

El joven, quien se dedicaba a la música urbana, recibió un disparo en el tórax por parte de un sujeto aún no identificado, cuando se encontraba en las inmediaciones de la Plaza Francia, en el Cercado de Lima.

HABLA AMIGO DE EDUARDO RUIZ

En declaraciones a la prensa, un amigo de Eduardo Ruiz, quien también participó de la marcha, aseguró que fue un agente policial terna vestido de civil quien habría disparado contra Ruiz Sanz y contra todos los manifestantes que se encontraban cerca a él.

"Se ve que el policía, el terna de civil saca una pistola y dispara a quemarropa a cualquiera, así hubiese sido él (Eduardo Ruiz), hubiese sido yo, hubiese sido cualquiera de los que estábamos ahí. Yo ya me había ido para ese momento, estábamos todos replegados, estábamos todos tranquilos", sostuvo.