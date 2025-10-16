Renzo Reggiardo afirma que hubo una "organización criminal camuflada" en marcha

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, convocó a una conferencia de prensa para dar un balance sobre los daños materiales que dejaron las protestas de la "Generación Z", el último miércoles 15 de octubre.

Durante el referido evento, el burgomaestre señaló que las más de 400 cámaras de videovigilancia de la Municipalidad lograron captar los desmanes causados a la propiedad pública y privada, calificando estas acciones como "actos delictivos".

"Tuvimos durante todo el día las 444 cámaras funcionando de forma impecable. Se tuvo que hacer un trabajo arduo evidentemente pero se hizo y se logró contar con los ojos vigilantes que nuestra ciudad necesita para contrarrestar a todos aquellos que realizan actos delictivos. Hay que decirlo con claridad, estos son actos delictivos, esto es delincuencia", dijo.

PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Asimismo, Reggiardo mostró imágenes de las cámaras de seguridad del Municipio, donde se observa a presuntos manifestantes atacando a agentes policiales con pirotécnicos y bombas molotov. En ese sentido, el alcalde aseguró que hubo "una organización criminal camuflada" dentro de la protesta de ayer.