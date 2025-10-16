Madres exigen liberación de jóvenes arrestados tras protestas en el Centro de Lima

Las protestas registradas anoche por parte de la “Generación Z” en el Centro de Lima dejaron decenas de heridos y varios detenidos. Según fuentes policiales, al rededor 20 manifestantes se encuentran bajo custodia en la División de Asuntos Sociales de la PNP, acusados de presuntamente generar disturbios durante la movilización.

Aunque los delitos que se les imputan aún están bajo investigación, las autoridades evalúan posibles cargos por vandalismo, resistencia a la autoridad y desórdenes públicos. Los abogados defensores esperan la revisión de los casos para determinar si todos los detenidos participaron realmente en los hechos violentos.

Tres madres de familia llegaron hasta la sede policial para exigir la liberación de sus hijos, quienes —según afirman— marcharon de manera pacífica. Uno de los detenidos es Luis Echevarría Villar, estudiante de Psicología, quien habría participado en la protesta junto a compañeros de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

“He pedido que me muestren las pruebas que justifiquen su detención, pero hasta el momento no tengo ninguna. Mi hijo fue a protestar por las injusticias del país, no a cometer delitos”, declaró su madre a la prensa.

Otra de las detenidas, una joven de 26 años cuya identidad se mantiene en reserva, también fue trasladada a Medicina Legal. Su madre señaló que se encuentra muy nerviosa pero estable. En tanto, otra madre denunció que su hijo fue detenido injustamente mientras regresaba de la universidad y pasaba por la avenida Abancay.

DETENCIÓN PRELIMINAR POR HASTA 48 HORAS

De acuerdo con el director general de la Defensoría Policial, Máximo Ramírez, los jóvenes podrían permanecer detenidos hasta por 48 horas de manera preliminar, mientras se formaliza o no una investigación en su contra. Las familias esperan que en las próximas horas se esclarezca la situación de los estudiantes y se respete el debido proceso.