Joven termina con parte del cerebro destruido tras protestas de la “Generación Z”

Las protestas protagonizadas por la “Generación Z” en Lima dejaron un saldo de más de 100 heridos entre policías y civiles, además de una persona fallecida por un impacto de bala en el abdomen. Uno de los heridos más graves es Luis Robert Reyes Rodríguez, de 29 años, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente.

El joven fue trasladado de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, donde fue sometido a una compleja intervención quirúrgica. Actualmente permanece internado con pronóstico reservado. Según relató su tía, llegó al nosocomio en estado crítico y “al borde de la muerte”.

“El médico nos informó que tenía una fractura de cráneo y una parte del cerebro destruida, que no era recuperable. No sabemos cómo vaya a evolucionar”, declaró la familiar, quien además señaló que han tenido que costear parte de los medicamentos por su cuenta.

De acuerdo con su testimonio, los médicos lograron intervenir a Luis Robert tras más de 12 horas de espera para su ingreso al hospital. Aún no se ha determinado con qué objeto fue golpeado, pero los especialistas sospechan que podría tratarse del impacto de una bomba lacrimógena. “El médico asegura que parece ser una bomba lacrimógena. El golpe fue tan fuerte que le rompió el cráneo”, sostuvo.

FAMILIA PIDE APOYO PARA CUBRIR EL TRATAMIENTO DEL JOVEN HERIDO

La familia indicó que el joven necesitará un largo proceso de recuperación y hasta cinco cirugías. “Los médicos dicen que se va a demorar mucho en recuperarse”, afirmó su tía, agradeciendo la ayuda de personas solidarias que ya han mostrado su apoyo. Quienes deseen seguir colaborando pueden hacerlo al 999985224, vía Yape, a nombre de Erly Rodríguez Moreno.