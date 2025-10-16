Audiencias de prisión preventiva para ‘Los Sanguinarios de la Construcción’ iniciarán este viernes

Tras la detención preliminar, la División de Investigación contra el Crimen Organizado entregó a los detenidos a la Fiscalía, que iniciará el viernes 17 las audiencias de prisión preventiva.

Un megaoperativo de la Policía Nacional permitió la detención de 11 personas vinculadas a la organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción”, liderada por Adam Smith Lucano, alias El Jorbado, uno de los principales enemigos de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', en la disputa por el control del crimen en Lima Norte.

Tras cumplirse la detención preliminar, la División de Investigación contra el Crimen Organizado puso a los detenidos a disposición de la Fiscalía, que iniciará este viernes 17 las audiencias de prisión preventiva.

Entre los arrestados se encuentra Glemn Antonio Montes Malaver, registrado en la SUNAT como gerente general de la productora que organizó el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar, evento que pudo convertirse en tragedia por presunta vinculación con la red criminal.

SUSPENDEN PRESENTACIONES

El traslado de los detenidos se realizó en caravana policial desde la sede de la Dirincri hacia Ventanilla, bajo un amplio operativo de seguridad. El cantante Renzo Palacios, miembro de Agua Marina, anunció que suspenderá temporalmente sus presentaciones.