SMP: vecinos atemorizados tras ataques simultáneos en vivienda y gimnasio

El distrito de San Martín de Porres volvió a ser escenario de la violencia. Dos ataques con minutos de diferencia dejaron el temor instalado entre vecinos y comerciantes durante la madrugada de este miércoles.

El primer atentado ocurrió alrededor de las 3:00 a. m. en la cuadra 35 del jirón Germán Aguirre, cuando un artefacto explosivo de fabricación casera fue detonado frente a la vivienda de un empresario. La explosión destrozó ventanas y parte de la fachada. En el lugar, los delincuentes dejaron una carta con una amenaza.

Minutos después, a solo dos kilómetros de distancia, otro ataque se registró frente al gimnasio Stephanos Fitness Gym, donde al menos 14 disparos impactaron contra las lunas del segundo piso. Usuarios que llegaban a ejercitarse quedaron impactados por el hecho.

En la zona, otros negocios —como el restaurante Chepita Royal y una pollería recientemente inaugurada— también han sido blanco de extorsionadores en meses anteriores. Coincidentemente, esta mañana la Policía ejecutó el operativo “Amanecer Seguro”, con el objetivo de reforzar la vigilancia en el distrito.

ESTADO DE EMERGENCIA

El alcalde Hernán Sifuentes recordó que en la reciente mesa de diálogo con el presidente interino José Jerí se planteó la posibilidad de declarar estado de emergencia en el distrito, una medida que divide opiniones entre los habitantes.