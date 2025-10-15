Alertan sobre partículas extrañas en lotes de ketorolaco en Lima, La Libertad, Ayacucho y Puno

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) emitió una alerta preventiva para que la ciudadanía verifique sus medicamentos antes de aplicarlos y evite posibles complicaciones.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) detectó la presencia de partículas extrañas visibles en cuatro lotes de ketorolaco inyectable, distribuidos en las regiones de Lima, La Libertad, Ayacucho y Puno.

Ante esta situación, la institución, adscrita al Ministerio de Salud, emitió una alerta preventiva para que la ciudadanía verifique sus medicamentos antes de aplicarlos y evite posibles complicaciones.

La vocera de Digemid, Karen de la Cruz, detalló: “Si tienen ketorolaco en casa, verifiquen si corresponde al registro sanitario EN02556, titular Droguería Danny, y a los lotes 2100012, 20613, 20334 y 2100014. Hasta el momento, no se han reportado reacciones adversas, pero estas partículas podrían causar irritación local”.

RECOMENDACIONES

Además, la entidad indicó que ya se ha inmovilizado y retirado del mercado los lotes afectados, y recomendó a distribuidoras y farmacias seguir las alertas publicadas en el portal web de Digemid.

Por su parte, representantes de farmacias locales confirmaron que se mantiene la venta del ketorolaco bajo receta médica, asegurando que se retiran únicamente los lotes señalados por la autoridad sanitaria.