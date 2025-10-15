Defensoría del Pueblo sobre marchas: “Hay 12 policías heridos y cuatro civiles detenidos”

La Defensoría del Pueblo reportó que las marchas realizadas este miércoles 15 de octubre dejaron un saldo de 12 policías heridos y cuatro civiles detenidos, además de cuatro civiles lesionados en distintos puntos de la capital. Así lo informó el vocero de la institución, Fernando Lozada, quien precisó que los agentes policiales reciben atención médica en dependencias de la Policía Nacional, mientras que los civiles heridos fueron trasladados a hospitales de Lima. “Todos los heridos son policontusos”, detalló.

Las protestas fueron convocadas por colectivos de la denominada “Generación Z”, así como por organizaciones sindicales y estudiantiles que exigían reformas políticas y económicas. Las movilizaciones se desarrollaron principalmente en el Centro de Lima, aunque también se registraron concentraciones en ciudades del interior del país, con bloqueos parciales y enfrentamientos menores.

En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado en el que indicó que tres personas fueron detenidas por alterar el orden público, cifra distinta a la reportada por la Defensoría. “Cumplimos con nuestro deber de mantener el orden, proteger la integridad de las personas y hacer respetar la ley”, señaló la institución, sin ofrecer detalles sobre los motivos de la detención.

SUPERVISAN MARCHA

La Defensoría del Pueblo anunció que continuará supervisando el desarrollo de las manifestaciones y la atención brindada a los heridos. Asimismo, exhortó tanto a las autoridades como a los manifestantes a mantener la calma y respetar los derechos fundamentales durante el ejercicio de la protesta social.