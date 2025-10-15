24 Horas Edición Central

15/10/2025

Marcha del 15 de octubre: manifestantes prenden fuego frente al Congreso y zonas aledañas

Un grupo de manifestantes prendió fuego a objetos como plásticos y carteles en la intersección del jirón Lampa con Colmena.



Desconocidos provocaron incendios en el frontis del Congreso de la República durante la manifestación nacional convocada para este miércoles 15 de octubre, en rechazo al Parlamento y al Gobierno.

El hecho no se limitó a la sede legislativa, pues otro grupo de manifestantes prendió fuego a objetos como plásticos y carteles en la intersección del jirón Lampa con Colmena, generando alarma entre los transeúntes.

SOBRE LA PROTESTA

La jornada de protesta fue organizada por diversas organizaciones sociales, sindicatos y colectivos universitarios, quienes exigen cambios en la clase política y rechazan las decisiones recientes del Congreso tras la vacancia de Dina Boluarte y la juramentación de José Jerí como presidente de la República.


