Marcha del 15 de octubre: manifestantes prenden fuego frente al Congreso y zonas aledañas

Desconocidos provocaron incendios en el frontis del Congreso de la República durante la manifestación nacional convocada para este miércoles 15 de octubre, en rechazo al Parlamento y al Gobierno.

El hecho no se limitó a la sede legislativa, pues otro grupo de manifestantes prendió fuego a objetos como plásticos y carteles en la intersección del jirón Lampa con Colmena, generando alarma entre los transeúntes.

SOBRE LA PROTESTA

La jornada de protesta fue organizada por diversas organizaciones sociales, sindicatos y colectivos universitarios, quienes exigen cambios en la clase política y rechazan las decisiones recientes del Congreso tras la vacancia de Dina Boluarte y la juramentación de José Jerí como presidente de la República.