Enfrentamientos en marcha de la “Generación Z”: Hay policías y manifestantes heridos

21:51 - Según la Defensoría del Pueblo, hasta las 9:15 de la noche se reportó 12 policías heridos, cuatro civiles, heridos y cuatro detenidos.

21:50 - El presidente de la República, José Jerí, llegó al cruce de la avenida Abancay con jirón Junín para verificar el estado de salud de los policías que resultaron heridos durante los violentos enfrentamientos con manifestantes.

20.45 - Se generan disturbios entre el jirón Azángaro con la Av. Nicolás de Piérola. Se reportan varios civiles heridos entre ellos un periodista.

20.00 - Policías intentan dispersar a los manifestantes en la Av. Abancay, mientras continúan los enfrentamientos.

19.20 - Siguen los enfrentamientos en la avenida Abancay. Al menos tres policías resultaron heridos tras ser atacados con objetos contundentes, mientras varios manifestantes presentan golpes en el rostro. También se reportan detenidos.

19.20 - Un agente policial terminó con una herida en la pierna tras enfrentamiento con manifestantes en la Av. Abancay

19.00 - Manifestantes queman una réplica de violín, pancartas y desatan disturbios en la avenida Abancay. La policía responde con bombas lacrimógenas en medio de los enfrentamientos registrados en la zona.

18.30 - Artistas hacen su presencia en la marcha de la "Generación Z"

ATU se pronuncia por marchas y anuncia cierre de estaciones del Metropolitano

Protestas en el Centro Cívico contra el presidente Jerí

17.50 - Manifestantes llegan a la Av. Abancay y se dirigen al Congreso de la República

Gobierno supervisa marchas en Centro de Lima

17.25 - Estudiantes universitarios se reúnen para Plaza 2 de Mayo

17.15 - Presencia policial en Av. Abancay

Plaza San Martín

17.00 - Decenas de personas se trasladan hacia el centro de Lima desde diversos distritos de la capital.

16.50 - Cientos de jóvenes de la "Generación Z" se concentran en la plaza San Martín, en el centro de Lima, para protestar contra el Congreso de la República y el gobierno de transición encabezado por José Jerí.

Foto: LR

Hoy miércoles 15 de octubre, miles de jóvenes pertenecientes a la “Generación Z” saldrán a las calles de Lima para manifestarse contra el gobierno y el Congreso de la República. La convocatoria nacional busca rechazar la inacción de las autoridades frente al incremento de la criminalidad que afecta al país, especialmente en la capital, donde los casos de extorsión y sicariato han crecido de forma alarmante.

A la protesta se han sumado diversos gremios de trabajadores y colectivos estudiantiles de universidades públicas y privadas. Desde tempranas horas de la mañana, provincias del norte y sur ya registran concentraciones y marchas pacíficas en apoyo a la movilización nacional.

Entre las principales demandas de los manifestantes figuran el rechazo al nuevo gobierno de transición encabezado por José Jerí y el pedido del cierre del Congreso. Los organizadores han reiterado que la protesta se realizará de manera pacífica y busca visibilizar el malestar ciudadano ante la falta de medidas efectivas contra la inseguridad.

LIMA Y MÁS DE 15 REGIONES SE SUMAN A LA JORNADA DE PROTESTAS

En la capital, los principales puntos de concentración serán la Plaza Bolognesi, la Plaza 2 de Mayo, la avenida Abancay y la Plaza San Martín, donde se espera la mayor participación de jóvenes. Sin embargo, la movilización no se limita a Lima: al menos 15 regiones del país, entre ellas Arequipa, Cusco, Puno, Cajamarca y Piura, también realizarán marchas en sus principales plazas y avenidas pidiendo mayor seguridad.